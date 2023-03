Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die traditionelle „Adventsmusik bei Kerzenschein“ am vierten Adventssonntag in der Speyerer Gedächtniskirche hat erneut zahlreiche Besucher angezogen. Veranstaltet vom Protestantischen Dekanat Speyer mit Unterstützung der Stadt ist den Mitwirkenden eine stimmungsvolle Einstimmung in die Weihnachtswoche gelungen.

Die Kirche ist gut gefüllt. Viele Familien mit Kindern blicken voller Erwartung auf den hell erleuchteten Christbaum. Zum festlichen Auftakt spielt Magdalena Fitting (Trompete) gemeinsam mit