Adventsmarkt auf dem Berliner Platz, adventliche Siedlung im nördlichen Stadtteil: An den kommenden beiden Wochenenden wird es nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder weihnachtlich in West und Nord. Mit Nikolaus, Glühwein, Musik und Feuerwerk bringen Stadtteil- und Siedlerverein Besucher in vorweihnachtliche Stimmung.

Den Anfang macht der Adventsmarkt bereits am Samstag, 3. Dezember. Von 18 bis 20 Uhr ist auf dem Berliner Platz „Soft Opening“ – gewissermaßen geruhsame Eröffnung – mit Glühwein und Bratwurst, bevor es am zweiten Adventssonntag ab 11 Uhr auf den Adventsmarkt geht. Bis 18 Uhr können Besucher an den Ständen von Kindergärten, Seniorenhaus, Schulen, Vereinen, Kirchen und Initiativen aus Speyer-West genießen, spielen, einkaufen oder sich unterhalten lassen. Bewohner der Landesaufnahmestelle für Asylbegehrende (AfA) beteiligen sich mit einem Weihnachtsplätzchen-Angebot, es gibt Kunsthandwerk, Kreatives, Dekoratives, Geschenke für den Gabentisch, Gestricktes und Kulinarisches aus aller Welt. Um 16 Uhr kommt der Nikolaus mit seinem gut gefüllten Sack, zwei Stunden zuvor eröffnet Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) den Adventsmarkt.

Neuerung in Nord

Am 10. Dezember, dem dritten Samstag im Advent, öffnet die adventliche Siedlung zum ersten Mal seit Pandemiebeginn wieder ihre Pforten. Allerdings nicht auf dem sonst für die Veranstaltung üblichen Heinrich-Lang-Platz, der derzeit umgestaltet wird und deshalb als Standort ausfällt. Auf dem Hof der Siedlungsschule soll es zwischen 15 und 22 Uhr ebenso weihnachtlich werden. Der beliebte Weihnachtsbaum-Verkauf muss aus Platzgründen ausfallen, dafür wird Jutta Gilges ihren Flohmarkt aufbauen. Parteien, Vereine, Kindertagespflege, Fanfarenzug, Schulen und Evi Gallenstein mit ihrem Bastelstand wollen für das leibliche Wohl sorgen, weihnachtliche Geschenkideen anbieten und auf Weihnachten einstimmen. Bei den Lebensmittelrettern und Umweltpaten gibt es Tornado-Kartoffeln und Nahrungsmittel. Die Oberbürgermeisterin hat sich für 16 Uhr, der Nikolaus für 18.30 Uhr angesagt. Mit einem Feuerwerk lassen die Siedler die diesjährige adventliche Siedlung um 21 Uhr ausklingen.