Mit seinen in der Adventszeit unter www.speyer.de/kulturgesichter vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Regina Reim ist Bildende Künstlerin und seit 30 Jahren in der Branche. „Mich hat die Corona-Krise so richtig ,erwischt’. Zahlreiche geplante Ausstellungen wurden abgesagt oder abgebrochen. So konnte ich kaum Erlöse aus den Verkäufen meiner Kunstwerke generieren“, sagt sie. Aufgrund der unsicheren Situation sei es für sie auch nicht möglich gewesen, weitere Ausstellungen für dieses oder für nächstes Jahr zu organisieren.

„Auf mein künstlerisches Schaffen hat diese Krise keine Auswirkung. Ich entwickle weiterhin neue Bildideen und übe mich in Zuversicht“, teilt Regina Reim mit. „Die Hilfspakete funktionieren für mich nur bedingt“, sagt die Künstlerin über die wirtschaftlichen Folgen der Krise für sie. Umso dankbarer zeigt die Speyererin sich angesichts zweier Projekt-Stipendien, die sie vom Land Rheinland-Pfalz erhalten habe, und nicht zuletzt über die Unterstützung aus dem Fonds „Speyer.Kultur. Support“.

Regina Reim erwartet einen „großen Umbruch in unserer Gesellschaft“. Eine Krise sei auch eine Chance, Dinge zum Positiven zu wenden, ist sie überzeugt. „Beispielsweise sieht man in der Kunst Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, dass geradezu ein Befreiungsschlag stattfand und es unglaublich viele faszinierende Entwicklungen gab“, teilt sie mit. Statt auf Hilfen der Politik zu warten, glaubt Reim, dass jeder einzelne dazu beitragen kann, dass die Welt ein bisschen besser wird. Sie halte es mit Goethe und dessen folgendem Gedicht von 1827.

Hoffnung

Schaff das Tagwerk meiner Hände,

Hohes Glück, dass ich’s vollende!

Lass, o lass mich nicht ermatten!

Nein, es sind nicht leere Träume:

Jetzt nur Stangen, diese Bäume

Geben einst noch Frucht und

Schatten.