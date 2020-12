Mit seinen in der Adventszeit unter www.speyer.de/kulturgesichter vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Abena Boachie ist Eventservicekraft und seit 15 Jahren in der Branche. „Die Krise ist für mich ein harter Rückschlag. Es ist schwer, finanziell über die Runden zu kommen“, sagt sie. Normalerweise wäre Boachie jetzt mit dem Weihnachtsmarkt und mit Weihnachtsfeiern beschäftigt. „Das ist dieses Jahr nicht drin“, bedauert sie. Von Hilfspaketen, die für die Veranstaltungsbranche geschnürt wurden, habe Boachie nicht profitiert. „Laut Amt verdiene ich angeblich noch zu gut. Also wurde mein Antrag abgelehnt“, sagt sie.

„Feiern sollte man nicht verbieten“

„Ich sehe schwarze Wolken. Schon alleine deshalb, weil es keine Weihnachtssaison gibt. Wie soll es dann zu Ostern werden? An Fasching will ich erst gar nicht denken“, so die Eventservicekraft zu den Aussichten für die Kulturszene und Veranstaltungsunternehmen. „Ich glaube schon, dass wir an warmen Tagen oder im kommenden Sommer wieder rocken dürfen. Aber das nur sehr begrenzt, was ich nicht schön finde. Menschen wollen feiern und sie sollen auch feiern. Feiern macht Freude für Jung und Alt, das sollte man nicht verbieten“, kritisiert sie die Corona-Regeln.

Politiker sollten mehr ihren Verstand benutzen, anstatt Hysterie und Panik zu verbreiten, äußert sich Boachie noch deutlicher. „Sie sollen menschliche, respektvolle und humanitäre Entscheidungen treffen, die relevant und sinnvoll sind. Erst prüfen, adäquate Informationen beschaffen und darüber nachdenken, bevor man blind handelt und falsche Maßnahmen plant“, teilt sie mit.

„Kreativer Input“ fehlt

Lömsch Lehmann ist Tonkünstler. Der Saxofonist ist seit 32 Jahren im Geschäft und erlebt die gegenwärtige Krise „ambivalent“, wie er sagt: „Da gibt es auf der einen Seite die Möglichkeit zur musikalischen Klausur. Ich habe Zeit, verschiedene künstlerische Facetten meines Spiels neu zu beleuchten [...] Aber es gibt auch Tage, an denen ich richtig down bin, wenn ein Festival zum zweiten Mal abgesagt wird, Opernaufführungen nach der Premiere gestrichen werden.“ Lehmann fehlt der „kreative Input“, den Konzerte, interaktives Musizieren und die Reaktionen des Publikums für ihn bedeuten.

„Es gab schon Einbußen, vor allem im Frühjahr. Da wurden Musiker in anderen Bundesländern wie in Bayern oder Baden-Württemberg wesentlich besser unterstützt als in Rheinland-Pfalz“, teilt der Saxofonist mit. Er habe sich aber auch über „einige kleine Hilfen, zum Beispiel ,Speyer Kultur.Support’ sehr gefreut“. Lehmann setzt seine Hoffnung in die staatlichen Hilfen für November und Dezember. Die wären, wenn sie denn klappen würden, „sehr gut“.

Kultur: Unterscheidet den Menschen vom Tier

Lehmann erwartet, dass es lange dauert, bis sich die Clubkultur und Kleinkunst-Szene von der Pandemie erholt hat – nach so vielen Absagen und Pleiten kleiner Spielstätten und dem Verlust von damit verbundenen Ressourcen. Er hofft auf „Unterstützung und Empathie für die Kultur“, denn Kultur sei systemrelevant. Und sie sei das, was den Menschen vom Tier unterscheidet.