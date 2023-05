Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein reich bestücktes Füllhorn hielt Leo Kraemers PalatinaKlassik am vergangenen Sonntagnachmittag für die Andachtsmusik zum vierten Advent in der Kirche St. Otto bereit. Stimmstarke Vokalsolisten vereinten sich in ebenso bekannten wie beliebten weihnachtlichen Lied- und Arien-Gesängen miteinander.

Zwischen den Gesangsbeiträgen brillierten in St. Otto der junge, aber bereits souveräne Geiger Paul Stauch-Erb und Leo Kraemer selbst an Orgel und Spinett mit temporeichen und aussagestarken