PalatinaKlassik führt am 17. Dezember Bachs Weihnachtoratorium in der Kirche St. Otto in Speyer-West auf. Zwei weitere Konzert vorm und am Fest sind in Frankenthal und Eußerthal. Dabei erklingt ebenfalls weihnachtliche Musik.

Die Corona-Pandemie macht es auch in dieser Adventszeit den Konzertverantstaltern nicht gerade leicht. Dennoch sind die Vertreter von PalatinaKlassik der Auffassung, dass man vor dem Virus nicht gänzlich in die Knie gehen darf. Die Kunst und mit ihr die Künstlerinnen und Künstler, aber auch die Konzertbesucher haben in den zurückliegenden nunmehr fast zwei Jahren schwer darben müssen. Dabei liegt PalatinaKlassik die Gesundheit der Zuhörer am Herzen und hat bei den Konzerten höchste Priorität. Entsprechend konsequent ist das Sicherheitskonzept. Es gibt bei Besuchern und Aufführenden die 2G-plus-Regel.

Konzert in Frankenthal

Die Konzerte in Frankenthal in den zurückliegenden Jahren waren so erfolgreich, dass der frühere Domkapellmeister und Domorganist, Leo Kraemer, mit seinen Ensembles wieder nach Frankenthal kommt. Diesmal mit einem festlichen Advents- und Weihnachtskonzert am Sonntag, 12. Dezember, um 16 Uhr in der Zwölf-Apostelkirche. Es musizieren das PalatinaKlassik-Vokalensemble und das PalatinaKlassik-Brassensembe. Der frühere Konzertmeister am Nationaltheater Mannheim, Robert Frank, wird an der Violine zu hören sein. Das Programm bringt unter anderem Choräle aus Weihnachtsoratorium, Sätze von Bach und Felix Mendelssohn zu „Wachet auf“, Michael Praetorius „Es ist ein Ros entsprungen“, Franz-Xaver Grubers „Stille Nacht“, Adolphe Adams „Cantique Noel“ und Musik für Violine solo.

Weihnachtsoratorium in Speyer

Zum Jahreswechsel 1734/1735 wurden die von Johann Sebastian Bach für die damals noch obligatorischen drei Weihnachtsfeiertage, Neujahr, den Sonntag nach Neujahr und Epiphanias komponierten sechs Kantaten vom Thomanerchor in Leipzig uraufgeführt. Erst 100 Jahre nach Bachs Tod wurden diese Kantaten erstmals als Zyklus in einem Konzert zusammengefasst. Seit dieser Zeit hat das „Weihnachtsoratorium“ verdientermaßen einen unvergleichlichen Siegeszug in der Musikgeschichte aufzuweisen.

Was also wäre der Advent ohne eine Aufführung Bachs großartiger musikalischer Sicht der Botschaft von der Geburt des Heilands? Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause führen die Ensembles der internationalen Konzertreihe PalatinaKlassik das Werk wieder auf, so dass „Weihnachten kommen kann“, wie es Jahr für Jahr immer wieder im Zusammenhang mit der Aufführung dieses Werkes zu hören ist.

Für die Aufführung am Freitag, 17. Dezember, 19 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche St. Otto in Speyer hat der musikalische Leiter von PalatinaKlassik, Leo Kraemer, wiederum hochrangige Solisten verpflichtet. Es musizieren PalatinaKlassik-Vokalensemble, die PalatinaKlassik-Kammerphilharmonie mit Susanne Bernhard, Sopran, Victoria Real, Alt, Daniel Wagner, Tenor, und Heikki Kilpeläinen. Leo Kraemer dirigiert.

Andacht und Feiertagskonzert

Am Sonntag, 19. Dezember, 16 Uhr, ist in der katholischen Pfarrkirche St. Otto in Speyer eine von PalatinaKlassik musikalisch gestaltete adventlichee Andacht

Am Sonntag, 26. Dezember, 16 Uhr, ist auch wieder in der Zisterzienser-Abteikirche in Eußerthal ein Festliches Weihnachtskonzert. Werke von Michael Praetorius, Johann Sebastian Bach, Franz-Xaver Gruber, Adolphe Adam und anderen musizieren das PalatinaKlassik-Vokal- und -Brassensemble und Robert Frank, Violine. Die Leitung hat Leo Kraemer. Laut der 29. Corona-Bekämpfungsverordnung haben geimpfte und genesene Personen, die einen negativen 24-Stunden-Test vorweisen können, Zutritt zum Konzert. Der 24-Stunden-Test entfällt, wenn eine Booster-Impfung erfolgt ist. Die Sängerinnen und Sänger sowie die Instrumentalisten unterziehen sich in jedem Fall einem 24-Stunden-Test.

Karten

Karten können unter 06232 36225 oder palatinaKlassik@t-online.de vorbestellt werden. Die Karten werden dann auf den Namen der Zuhörer für die Abendkasse hinterlegt.