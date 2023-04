Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Besinnlichkeit und die Einstimmung auf Weihnachten stehen in der Adventszeit an oberster Stelle. Traditionell versuchen die katholischen und protestantischen Kirchengemeinden in Speyer genau das mit diversen Aktionen zu erreichen. Selbst das Corona-Jahr hält sie davon nicht ab – auch wenn einiges an Improvisationskunst gefragt ist.

Der „lebendige Adventskalender“ der katholischen Großpfarrei Pax Christi ist seit mehr als 25 Jahren Tradition in Speyer. Bei der von Familien initiierten Aktion habe man sich in Vor-Corona-Zeiten