Wegen der Sturmwarnung bleibt der Adenauerpark in Speyer am Donnerstag, 21. Oktober, für Besucher geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwochabend mit. Insbesondere ab den frühen Morgenstunden des Donnerstags ist demnach mit Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 90 Kilometer pro Stunde zu rechnen. Da viele Laubbäume noch ihr Blattwerk tragen, bieten diese eine große Angriffsfläche für die Windböen. Es sei deshalb damit zu rechnen, dass sich größere Äste und gegebenenfalls sogar lose Dachziegeln an Gebäuden lösen können, warnt die Feuerwehr Speyer. Die Stadt bittet daher alle Bürger, am Donnerstag bewaldete Gebiete und Wege, die von Bäumen gesäumt sind, zu meiden. Im Adenauerpark gibt es laut Stadt überwiegend Altbaumbestand, wobei Sturmböen insbesondere im Zusammenspiel mit den aktuell aufgeweichten Böden selbst vitale und gut kontrollierte Bäume zum Umstürzen bringen können. Voraussichtlich im Laufe des Freitagvormittags könne der Park wieder geöffnet werden, nachdem die in diesen Fällen notwendige Sturmkontrolle durch die Mitarbeiter der Abteilung Stadtgrün erfolgt ist.