Mehr als fünf Jahre nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl (CDU) hat die Stadt nun auf Initiative der CDU-Stadtratsfraktion Schilder an den Eingängen des Speyerer Adenauerparks angebracht, die auf die dortige Grabstätte des Oggersheimers hinweisen. Die Speyerer Christdemokraten hatten zuvor auf Touristen und Ortsunkundige hingewiesen, die bei der Suche nach dem Grab oft Schwierigkeiten hätten, es teilweise sogar eher in Dom-Nähe vermuteten. In einem Antrag hatten sie deshalb „dezente Hinweisschilder“ am Adenauerpark und an geeigneten Stellen in der Stadt gefordert – gegen die Linie der Stadtverwaltung, die unter anderem auf die Erwähnung in Stadtplänen sowie Broschüren der Tourist-Info mit tausendfacher Auflage verwies. Auch ein künftiges digitales Leitsystem mit Touchscreens werde demnach einen Hinweis auf das Grab enthalten. Der Antrag der CDU war dennoch mit einer großen Mehrheit im Stadtrat angenommen worden.