Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) ist mit gut 22,7 Millionen Angehörigen Europas mitgliederstärkster Verein. Seine Hauptversammlung 2026 findet in Speyer statt.

Die ADAC-Hauptversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie entscheidet über den Jahresabschluss sowie über wichtige Grundsatzfragen und wählt die Mitglieder des Präsidiums. Sie kommt am Samstag, 23. Mai, ab 10 Uhr im Hangar 10 des Speyerer Technik-Museums zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die zum 1. Januar 2027 geplante Beitragserhöhung, die vorab schon für Schlagzeilen gesorgt hatte, weil sie teilweise mehr als 20 Prozent betragen und stärker als bisher üblich ausfallen könnte. Es wäre laut Verein die erste Erhöhung seit 2020; seither habe es deutliche Kostensteigerungen gegeben.

220 Delegierte aus den 18 Regionalverbänden des ADAC treffen die Entscheidungen in Speyer. Dazu kommt weitere Prominenz bei der Großveranstaltung. Zugesagt hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, auch sein Bruder, der designierte rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (beide CDU) ist laut ADAC Pfalz angefragt. Patrick Schnieder kommt nach der Eröffnung durch ADAC-Präsident Christian Reinicke um 10.10 Uhr für einen Impuls ans Mikrofon.

Oberbürgermeisterin dabei

Danach nehmen Schnieder und Reinicke sowie der ADAC-Pfalz-Vorsitzende Joachim Ohmer und die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) an einer Podiumsdiskussion teil. Sie steht unter dem Motto „Mobilität für die Zukunft gestalten“ und wird sich laut Ankündigung „mit den Fragen Bezahlbarkeit, Infrastruktur, Öffentlichem Verkehr und Klimaschutz beschäftigen – jeweils bezogen auf Bund, Land und die kommunale Sicht“. Von 11.30 bis 13.30 Uhr werden im Anschluss öffentlich die Regularien der Hauptversammlung abgearbeitet. Die Veranstaltung wird ab 10 Uhr live unter adac.de übertragen.

Dass eine ADAC-Hauptversammlung eine größere Sache ist, zeigt sich auch daran, dass der Automobil-Club dafür insgesamt drei Tage Programm in Speyer vorgesehen hat. Die Delegierten und ihre Angehörigen können laut Monika Gaß, Sprecherin des für die Organisation verantwortlichen ADAC Pfalz, schon ab Donnerstag anreisen. „Motto ist ,Zu Gast in der Pfalz’ und Ziel, den Delegierten aus ganz Deutschland unsere Region näherzubringen“, erklärt sie. Für rund 400 Personen seien Hotel-Übernachtungen gebucht worden; die freien Kapazitäten in Speyer hätten dafür gerade ausgereicht.

Zuletzt 2008 in der Pfalz

An den Tagen vor der Hauptversammlung stehen laut Gaß zum einen vorbereitende Sitzungen an. Zum anderen werde den Delegierten und ihren Angehörigen ein Rahmenprogramm geboten. Sie könnten etwa an Stadt- und Domführungen teilnehmen, das Hambacher Schloss besuchen oder im Oldtimer-Bus pfälzische Dörfer kennenlernen. In der Stadthalle werde für sie ein Kulturprogramm geboten. Die große Kapazität der Veranstaltungsstätten in Speyer war laut Gaß ein wichtiger Grund für die Auswahl des Tagungsortes. „Außerdem ist Speyer schön.“ Die Verantwortung für die Hauptversammlung rotiert zwischen den Regionalverbänden des ADAC. Die Pfalz als drittkleinster Regionalverband war der Sprecherin zufolge zuletzt 2008 an der Reihe und damals in der Landauer Festhalle zu Gast.