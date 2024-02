Nicht erschrecken: Am Samstag 2. März, erprobt die Feuerwehr Speyer zwischen 11 und 11.45 Uhr turnusmäßig die Sirenen im Stadtgebiet. Zugleich werden von der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen die Warn-Apps Nina, Katwarn und Biwapp ausgelöst. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, würden bei den Sirenen drei verschiedene Signale ertönen: zunächst ein Feueralarm (eine Minute Dauerton, zweimal unterbrochen), welcher Großalarm für die Feuerwehr bedeute. Anschließend folge ein Heulton (eine Minute Warnton, auf- und abschwellend), der zur Warnung der Bevölkerung im Falle von Großschadensereignissen, vorrangig bei der Freisetzung von gefährlichen Stoffen, eingesetzt werde. Abschließend erfolge die Entwarnung (eine Minute Dauerton). Um die Funktion jeder Sirene überprüfen und bestätigen zu können, werden Beobachter eingeteilt. Im Zusammenhang mit der Sirenen-Kontrolle werde der Spezialchemikalien-Hersteller Thor in der Landwehrstraße seine Nahbereichsalarmierung testen, kündigt die Stadt an. Gegen 11.10 Uhr ertöne zunächst die Werkssirene, dann folge eine Lautsprecherdurchsage und danach die Entwarnung.