Vorausschauendes Fahren lernt jeder in der Fahrschule. In der Praxis fehlt es oft an gegenseitiger Rücksicht.

Viele Menschen neigen dazu, die eigenen Probleme als besonders wichtig anzusehen. Das ist normal. In der Diskussion um eine Stadt, die allen Verkehrsteilnehmern gerecht werden soll und gerecht werden muss, erscheint es aber besonders schwierig, mal über den Tellerrand zu schauen und sich in die Sorgen anderer einzufühlen. Wer sein Kind nicht zur Schule bringen muss, kennt die Gefahren auf dem Schulweg nicht. Auch deshalb muss eine Stadtverwaltung die Interessen aller Bürger berücksichtigen und darf nicht nur auf die schauen, die den größten Lärm erzeugen. Natürlich möchte jeder möglichst nah an der eigenen Wohnung parken, wollen viele schnellstmöglich den Radfahrer überholen, der die Autofahrt ausbremst. Auch das ist menschlich. Mehr Einfühlungsvermögen für andere Verkehrsteilnehmer wäre da ein erster Schritt, um aufeinander zu zugehen. Den Rahmen dafür aber schafft die Stadt.