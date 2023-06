Ein „Roßmarktstraßen-Spezial“ gibt es bei der achten Auflage des „Speyerer Abendbummels“, den die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Messen, Märkte und Veranstaltungen der Stadtverwaltung veranstaltet. Am Mittwoch, 5. Juli, haben Interessierte die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Roßmarktstraße-Geschäfte zu werfen. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) wird die Teilnehmer um 18 Uhr vor dem Kaufhof begrüßen und anschließend mit ihnen die beteiligten Geschäfte besuchen. Wer sich überraschen lassen möchte, kann sich ab sofort verbindlich zur Teilnahme anmelden. Interessierte werden gebeten, sich unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer, per E-Mail an heidi.jester@stadt-speyer.de zu wenden. Die Eintrittskarten werden mit der Post versandt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze begrenzt. Die Stadt will mit der Aktion auch die Geschäfte unterstützen, die derzeit wegen einer Baustelle von der Maximilianstraße nicht zugänglich sind.