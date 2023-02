Weil er acht Päckchen Butter mitgehen lassen wollte, ohne zu bezahlen, hat ein 53-Jähriger nun Ärger mit der Polizei. Wie diese berichtet, war der Mann am Donnerstagnachmittag einem Zeugen aufgefallen, wie er den Kassenbereich eines Supermarktes in der Iggelheimer Straße verlassen wollte, ohne alle Waren bezahlt zu haben. Der Zeuge sprach den Tatverdächtigen daher an der Kasse an, worauf der 53-Jährige auf den Parkplatz flüchtete. Dort wurde er durch mehrere Zeugen an der Flucht gehindert, wobei es „kurzzeitig zu einem Gerangel“ gekommen sei. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die acht Packungen Butter, die der Ladendieb in der Jackentasche verstaut hatte, händigte er im Markt wieder aus. Die Polizei bittet nun den unbekannten Zeugen, sich zu melden.