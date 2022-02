Am Dienstagmorgen hat die Polizei Germersheim an drei Stellen Geschwindigkeitsmessungen mit Lasertechnik durchgeführt. Bei „mittlerem Verkehrsaufkommen“ gab es in der Rülzheimer Straße in Kuhardt 14 Geschwindigkeitsverstöße, heißt es in einer Mitteilung. Der „Spitzenreiter“ wurde mit 53 Stundenkilometern gemessen.

Danach wurde der Verkehr in der Germersheimer Straße in Lingenfeld überwacht, wo seit Kurzem Tempo 30 gilt. Dort waren acht Verkehrsteilnehmer schneller als erlaubt. Zuletzt gab es eine Kontrolle in der Straße „Am Unkenfunk“ in Germersheim. Dort waren sechs Autofahrer zu schnell.