Es gibt noch keinen Termin für eine mögliche Öffnung des Bademaxx-Freibads. Das teilte Betreiber Stadtwerke (SWS) im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung mit. Erst müsse das bislang wegen der Corona-Situation bremsende Land dies freigeben, dann könnten die SWS frühestens drei Wochen danach öffnen.

„Das Bademaxx-Freibad kann geöffnet werden, sobald die Landesregierung grünes Licht gibt“, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Es müssten dann allerdings drei Wochen für die Inbetriebnahme sowie die Genehmigung durch das Gesundheitsamt einkalkuliert werden. „Unsere Hygiene- und Sicherheitskonzepte haben sich bewährt und können schnell an neue Vorgaben angepasst werden“, so SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring. Der Betrieb in zwei Zeitfenstern – vormittags und nachmittags – sowie das im Vorjahr eingeführte Online-Ticket sollten dabei wieder zum Einsatz kommen, die Preise stabil bleiben. Wegen des eingeschränkten Betriebs rechnen die SWS für 2020 mit 2,6 Millionen Euro Minus, für 2021 mit 2,2 Millionen.

Eine Öffnung des Bademaxx-Hallenbades könnte laut Bühring ab 28. August, dem Ende der Sommerferien, angestrebt werden. Ein Parallelbetrieb von Hallenbad und Freibad sei aufgrund der zu erwartenden unterschiedlichen Besucherbegrenzungen schwer umsetzbar. Denkbar wären im Sommer aber Schwimmkurse im Inneren. Einen Saunabetrieb könnte sich der Geschäftsführer unter Corona-Auflagen vorstellen: von 14 bis 20 Uhr für einen Komplettpreis von 15 Euro. Derzeit wird das Bademaxx auf Vordermann gebracht, so SWS-Bereichsleiter Ralf Lang. Fast alle 20 Mitarbeiter seien in Kurzarbeit.

Daten & Fakten



Geplante Freibad-Öffnungszeiten: vormittags von 8 bis 12.30 Uhr und nachmittags von 13.30 bis 19.30 Uhr; geplante Eintrittspreise vormittags: Erwachsene 3,30 Euro, Ermäßigte 2,20 Euro, nachmittags: Erwachsene 4,20 Euro, Ermäßigte 3,30 Euro; 2020 war das Bademaxx-Freibad von 25. Juni bis 6. September geöffnet. Pro Zeitspanne konnten 450 Besucher das Bad nutzen, täglich 900 Gäste. Insgesamt kamen 28.617 Besucher.