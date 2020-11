Wichtige Dienste bei der Teststrategie in Speyer leistet das im Oktober wieder geöffnete Corona-Abstrichzentrum in der Halle 101. Vom ehrenamtlichen Betrieb soll nach Willen des Landes auf Hauptamt umgestellt werden: Seit 1. November sollte es in Trägerschaft des St.-Vincentius-Krankenhauses sein, aber die entscheidende Mitteilung dazu steht noch aus.

Bernhard Fischer, Verwaltungschef der Klinik, berichtet auf Anfrage: „Wir wurden mündlich vom Land darüber informiert wurden, dass das St.-Vincentius-Krankenhaus ein Testzentrum für asymptomatische Personen betreiben soll. Leider fehlt derzeit jedoch noch die schriftliche Beauftragung. Diese ist für die kommenden Tage angekündigt.“ Der Betrieb des Zentrums unter der Leitung von Klaus-Peter Wresch laufe wie geplant weiter.

Von der nationalen Teststrategie erfasste Bürger – also Kontaktpersonen, Reiserückkehrer aus ausländischen Risikogebieten und von der Corona-App Gewarnte – können sich unter Telefon 06232 600214 anmelden (montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr).