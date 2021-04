Das Angebot für kostenlose Corona-Schnelltests wird in Speyer stärker ausgebaut als in vielen anderen Kommunen. Diese Woche gehen weitere Stationen an den Start, und die nächsten sind schon in der Planung. Die Inanspruchnahme ist gut – aber nicht durchweg.

„Die Ausschöpfung der Kapazitäten ist unterschiedlich“, so Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage. Die Stadt hat vor allem die Situation in den Stationen im Blick, die Hilfs- und Pflegedienste in Abstimmung mit der Verwaltung betreiben. Auf dem Berliner Platz, wo seit vorigen Freitag das Pflegeteam Handermann & Schäfer als Dienstleister bereitsteht, sei etwa „durchaus noch Luft nach oben“. Dieses Angebot sei aber noch jung und wohl noch nicht so bekannt.

Der Arbeiter-Samariter-Bund war der Vorreiter in der Jugendförderung und hat laut Eschenbach „wirklich gut zu tun“. Die Öffnungszeiten seien mehrfach erweitert worden, wenn Kapazitätsgrenzen erreicht waren. Bei den Johannitern samstags und sonntags auf dem Festplatz sei zum Auftakt auch so viel los gewesen, dass über weitere Betriebstage nachgedacht werde. Außerdem testen unter anderem die Malteser im Alten Postweg und seit Donnerstag auch städtische Betriebsärzte im ehemaligen „Stift“ in der Spitalgasse. In der Auestraße 22 ist an diesem Tag das private Ecocare-Testzentrum hingekommen, in der St.-German-Straße 9a der DM-Drogeriemarkt. In der Wormser Landstraße will DM am 29. April nachziehen. Dazu kommen mehrere Arztpraxen und Apotheken. Die Stadt informiert über einzelne Adressen auf ihrer Homepage speyer.de, das Land unter corona.rlp.de/de/testen/.

Pläne für Nord und Vogelgesang

Am Freitag, 23. April, startet in der Postgalerie (Zugang: Hotel Amedia Plaza) ein zusätzliches Schnelltestangebot von Stadt und Rotem Kreuz. Es bietet täglich von 10 bis 18 Uhr Antigen-Schnelltests und – bei positivem Ergebnis – auch PCR-Tests. Bis zu 15 Personen könnten parallel getestet werden, so DRK-Kreisgeschäftsführerin Caroline Diven. Voraussichtlich in der nächsten Woche startet laut Stadt eine Station der Malteser auf dem Heinrich-Lang-Platz/St. Konrad. Ebenfalls im Aufbau sei eine Teststation in Kooperation mit einer Privatperson in der früheren Vogelgesang-Apotheke.

Bei den Tests gab es zuletzt wenige positive Ergebnisse, so Eschenbach. In der Jugendförderung seien es von Montag bis Mittwoch bei 243 Tests gar keine positiven gewesen. Bei den Johannitern am Festplatz seien vorvergangenes Wochenende von 260 Tests zwei positiv gewesen, vergangenes Wochenende von 292 null. Vom Berliner Platz werden von Freitag bis Mittwoch 243 Tests gemeldet, davon einer positiv.