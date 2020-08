Der Landesverband evangelischer Posaunenchöre hat unter dem Motto „Corona durchkreuzen - querblech durch die Pfalz“, organisiert und koordiniert von Landesposaunenwart Christian Syperek, an den Samstagen und Sonntagen ab 25. Juli kurze Platzkonzerte von Bläsergruppen (rund 15 Mitwirkende) in zwölfgrößeren Städten der Pfalz veranstaltet. An jeweils zwei Orten wurde in diesen Städten für rund 30 Minuten gespielt. Ziele dabei waren: Den Menschen, die zuhören, eine Freude machen. Bläser aus der jeweiligen Region animieren, (wieder) gemeinsam aktiv zu werden und in Kontakt zu bleiben. Bitte um Spenden für den Corona-Nothilfe-Fonds der Diakonie Pfalz. In Speyer wird am nächsten Wochenende, am Sonntag, 23. August, der Abschluss mit folgenden Platzkonzerten sein: um 9.45 Uhr im Haus am Germansberg, Else-Krieg-Straße 2, um 10. 45 Uhr im Seniorenstift Bürgerhospital, Mausbergweg 110, und um 12.15 Uhr auf dem

Domplatz