Zwei sehr unterschiedliche Konzerte werden das Streaming-Programm von „Speyer.Kultur.Support.“ aus der Stadthalle in Speyer am letzten Juni-Wochenende beschließen. Am Freitag, 26. Juni, 20 Uhr, spielt die Speyerer Band Vellocet das Konzert ohne Publikum No. 12 live aus der Stadthalle. Am Sonntag, 28. Juni, 11 Uhr, werden Almut Fingerle und Laurent Leroi im letzten Frühschoppen-Konzert einen stimmungsvollen Streifzug durch die Welt der französischen Chansons präsentieren.

Almut Fingerle hat zu Beginn ihrer Gesangsausbildung in Frankreich gelebt und zum Nachbarland eine besondere Affinität. Sie wirkt in Oratorien, Messen, Kantaten, Liederabenden sowie Konzerten mit, ist Mitglied des Ensembles „La Rosa Enflorece“ und leitet unter anderem den Chor die ChansoNettes der Bibliothèque française de Spire. Der Straßburger Akkordeonist Laurent Leroi wuchs im Elsass zwischen Valse, Musette und Chanson-Klassikern auf. Mit acht Jahren trat er ins Akkordeonorchester ein, spielte sich quer durch die französische Akkordeon-Literatur und hatte bald Unterricht bei Akkordeon-Guru Gilbert Veit. Mit 18 verschlug es ihn mit seinem Akkordeon in die Fußgängerzonen Mannheims und Heidelbergs. Schnell knüpfte er Kontakte zur Musikszene im Rhein-Neckar-Delta, war Mitglied der Mardi Gras BB und Gründer der Coleumes, deren Spirit in der Band les primitifs weiterlebt. Beide verbindet die Liebe zur Sprache und zur Musik Frankreichs.

Gesendet wird der Livestream über den YouTube-Kanal der Stadt, https://www.youtube.com/user/stadtspeyer, und die Facebookseite „Speyer.Kultur“. Die Ausführenden erhalten eine Gage. Online werden spezielle Unterstützertickets angeboten, deren Erlös Künstlern zugutekommt. Infos: www.speyer.de/kultursupport