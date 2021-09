Drei Konzerte finden zum Abschluss der Internationalen Musiktage Dom zu Speyer von Donnerstag bis Samstag statt. Wir informieren über Programme und Künstler. Dabei wird es auch eine nachgeholte Geburtstagsfeier mit Welturaufführung geben.

Welche Konzerte gibt es zum Abschluss der Dommusiktage?

Morgen um 20 Uhr gibt es in der Kirche des Priesterseminars unter dem Titel „Der Herr ist mein Hirt“ romantische Psalmvertonungen für Singstimme und Orgel mit Klaus Mertens, Bariton, und Domorganist Markus Eichenlaub, Orgel. Am Freitag, 1. Oktober, um 20 Uhr spielt im Dom an der Orgel David Briggs von Louis Vierne die Sinfonie a-moll in der Uraufführung seiner Transkription der Orchestersinfonie für Orgel. Dieses Konzert wird als Livestream über die Kanäle der Dommusik Speyer gesendet. Am Samstag, 2. Oktober, um 20 Uhr erklingt im Schlusskonzert im Dom Gustav Mahlers „Auferstehungssymphonie“ mit der Staatsphilharmonie und dem Domchor Speyer. Michael Francis ist der Dirigent

Was ist das Besondere an diesen Konzerten?

Mit dem Konzert morgen in der Seminarkirche wird nun auch in Speyer das Programm der vor ziemlich genau einem Jahr vorgelegten CD von Klaus Mertens und Markus Eichenlaub live musiziert, das sich einem aparten Repertoire widmet, nämlich geistlichen Liedern des 19. Jahrhunderts von zumeist nicht mehr so bekannten Komponisten. Im Zentrum stehen die sechs biblische Lieder von Charles Villiers Stanford. Auf der CD agieren Mertens und Eichenlaub sehr eindrucksvoll, erhaben und beseelt. Auch ein Konzert in der Katholischen Kirche im südpfälzischen Herxheim überzeugte vor einem Jahr durch den Vortrag dieses schönen Programms. Im vergangenen Jahr war ein Louis-Vierne-Jahr mit dem 150. Geburtstag des französischen Organisten und Komponisten. Leider betraf die Pandemie auch den Vierne gewidmeten Orgelzyklus im Dom zu Speyer mit der geplanten Wiedergabe der fünf Orgelsinfonien. Nun kann aber das schon für 2020 geplante Konzert mit David Briggs und seiner Orgelfassung der einzigen Orchestersinfonie des Komponisten nachgeholt werden. David Briggs gilt als einer der außergewöhnlichsten Konzertorganisten seiner Generation und ist bekannt für seine hochvirtuosen Bearbeitungen großer Orchesterwerke. Im Rahmen der Orgelwochen im Kultursommer ist die Weltpremiere am Freitag, 1. Oktober, in Speyer zu erleben. Das Konzert wird per Live-Stream übertragen. Das Programm ist außerdem am Sonntag, 3. Oktober, in Bad Ems zu hören. Die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur vergab im Jahr 2020 an David Briggs einen Transkriptionsauftrag: Aus Anlass des 150. Geburtstages von Louis Vierne hat David Briggs dessen Sinfonie a-moll, op. 24, von großer Orchesterbesetzung auf die Orgel angepasst. Ergänzt werden die Programme der beiden Konzerte durch Musik aus dem Norden Europas

und Improvisationen. Zu den Hintergründen des Schlusskonzerts mit Mahlers zweiter Sinfonie steht mehr auf der Seite Kultur im ersten Teil der heutigen RHEINPFALZ.

Wer ist der britische Komponist und Organist David Briggs?

Lesenswert ist seine eigene Biografie auf seiner Internetseite www.david-briggs.org. Briggs studierte von 1981 bis 1984 am King’s College Cambridge und gleichzeitig in Paris bei dem berühmten Jean Langlais. In die Kunst der Improvisation, für die er bekannt ist, führte ihn Pierre Cochereau ein. Nach seinem Studium war Briggs Organist in Hereford, Truro und Gloucester. Seitdem ist er auf Konzertreisen international unterwegs. Zusätzlich unterrichtet er an der Uni Cambridge und ist Mitglied in Wettbewerbsjurys. Er lebt in den USA.

Wo gibt es Karten?

Karten gibt es in der Dom-Info, bei der Tourist-Information, allen Reservix-Vorverkaufsstellen, www.reservix.de, Telefon 01806 700733, RHEINPFALZ-Ticket-Service. 0631 3701-6618, ticketservice@rheinpfalz.de. rgKultur