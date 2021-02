In drei Monaten hat die Stadt Speyer in der Aktion „Kulturgesichter06232“ insgesamt 88 Menschen, die in der Kultur- und Veranstaltungsbranche in der Stadt tätig sind, ins Bild gesetzt und über ihre Situation und Perspektiven in der Corona-Krise befragt. Im Internet und auf Facebook waren die jeweiligen Kulturgesichter zu sehen. Auch Plakate in der Stadt wiesen auf die Aktion hin. Am Sonntag endete das Projekt mit dem Gitarristen Christoph Stadtler. Die RHEINPFALZ hat die Reihe begleitet und die Teilnehmer, die stellvertretend für die reiche Szene in der Stadt zu Wort kamen, ebenfalls vorgestellt. Zum Abschluss der Aktion hat Matthias Nowack, Leiter des städtischen Fachbereichs Kultur und Organisator des Projekts für Speyer, seine persönliche Bilanz gezogen.