Im Historischen Museum der Pfalz folgte auf Alexander Schuberts Abschiedsvortrag die Vorstellung des neuen Krimis von Uwe Ittensohn.

Das Forum des Historischen Museums der Pfalz ist ja eigentlich kein Ausstellungsraum, aber für zwei Abende war es jetzt mit prominenten Exponaten bestückt. Zum Abschiedsvortrag von Alexander Schubert und zur Premierenlesung von Krimiautor Uwe Ittensohn.

Alexander Schubert Foto: Museum/Hans-Georg Merkel

Okay, der Römerwein, um dessen fiktiven Raub es in dem neuen Krimi „Weinfluch“ von Ittensohn geht, war nur in einer Kopie zu bestaunen (das Original ist zu empfindlich), aber die Kopie eines Porträts des jungen bayerischen Königs Ludwig II. und vor allem der 4,7 Milliarden Jahre alte „Krähenberger“, der bei Krähenberg 1867 niedergegangene Meteorit, waren in echt zu sehen (und das auch noch am Tag der Krimilesung).

Alexander Schubert bei seinem Abschiedsvortrag. Foto: Museum/Hans-Georg Merkel

In seinem außerordentlich anregenden und mit viel Beifall bedachten Abschiedsvortrag „Der Märchenkönig, das Museum und ein Hauch von Sternenstaub“ stellte der seit vorgestern im Stadthaus amtierende Bürgermeister Alexander Schubert noch als Museumsdirektor Bezüge zwischen dem Märchenkönig und dem Meteoriten her. Der „Kini“, der sonst mit der Pfalz kaum etwas zu tun hatte, verfügte nämlich per Dokument, welchen Betrag das Museum für den Ankauf des uralten Steins aus den Weiten des Alls hat bezahlen dürfen. Darum herum stellt Schubert allerhand sehr spannende und verblüffende Bezüge zwischen astralen Phänomenen und Darstellungen (einschließlich astrologischer Analysen) und Ludwig II. und dessen Schlössern her, wo es allerhand künstliche Sternenhimmel gibt. Es war auch zu erfahren, dass es seit 2002 einen Neuschwanstein-Meteoriten gibt, der ganz in der Nähe des Schlosses auf die Erde gefallen war.

Spannend wurde es auch am folgenden Tag bei der Premierenlesung von Uwe Ittensohn, der seinen neuen Krimi „Weinfluch“ vorstellte. Da es in diesem um den Raub des Römerweins aus dem vierten Jahrhundert geht, der ja zu den „Hits“ des Historischen Museums zählt, war natürlich der Sammlungsleiter des Weinmuseums Sebastian Zanke der ideale Gesprächspartner. Als Doktor Bastian Streiter spielt Zanke im Buch auch eine Rolle, hat aber die dort erlittenen Mühen offensichtlich gut überstanden. Es gab im Dialog zwischen beiden viel interessante Infos zu dem sagenhaften alten Wein, zum Krimi speziell und Krimischreiben allgemein.

Der Abend war sehr kurzweilig. Wie immer las Uwe Ittensohn in köstlicher und gekonnter Weise reizvolle Passagen aus seinem Buch, wie immer gerne die mit den Dialektelementen. Und wie immer konnte man daraus abermals kaum etwas von der eigentlichen Geschichte erfahren. Wer wissen will, was mit dem auf der Reise von Speyer nach Wien abhanden gekommenen Wein passiert und warum, ist zur Lektüre des ganzen Buchs angeregt.

Die Geschichte dürfte gut ausgehen, denn im Epilog gibt es eine Feier, das las der Autor vor. Und diese findet in der Vinothek des Weinguts Karl-Heinz Gaul in Grünstadt-Sausenheim statt. Da war es passend, dass von dort Karoline Gaul im Rahmen einer Weinprobe rund um die Lesung einen ihrer Sekte und zwei ihrer Weine den etwa 300 Gästen der Buchpräsentation vorstellte und kredenzte.