Der verlängerte Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Iran hat Auswirkungen auf die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) des Landes in Speyer-Nord.

Die Landesregierung verweist auf eine „katastrophale“ Menschenrechtssituation in Iran und hat Abschiebungen dorthin bis zum 30. Juni 2023 ausgesetzt. Das heißt laut Land aber nicht, dass möglicherweise Betroffene länger in der AfA bleiben müssen. Sie könnten „vorzeitig zur abschließenden Durchführung des Asylverfahrens in die Kommunen verteilt werden“, so eine Sprecherin auf Anfrage. Bei Einzelpersonen ist im Asylgesetz ein Maximalaufenthalt von 18 Monaten in einer AfA verankert, für Eltern mit Minderjährigen von sechs Monaten.

63 Bewohner aus Iran zählt die Speyerer AfA momentan laut Land. „Die Anzahl der iranischen Staatsangehörigen hat sich seit dem Beginn der Proteste im Iran nicht nennenswert verändert.“ Rund 1500 Bewohner leben in der AfA derzeit insgesamt. Auf diese Marke nahe der Maximalauslastung hat sie sich im zweiten Halbjahr 2022 zubewegt.

Zugangszahlen steigen

Das Land nennt als Hintergrund die zuletzt kontinuierlich gestiegenen Zugangszahlen Asylsuchender in Rheinland-Pfalz. Mehr als 11.500 Schutzsuchende plus 1500 Personen aus verschiedenen Sonderprogrammen wie dem für afghanische Ortskräfte seien im Vorjahr im gesamten Bundesland aufgenommen worden. Sie werden zuerst den AfAs zugeteilt. 2021 waren es noch rund 7000 gewesen. Darauf sei mit einer Erhöhung der AfA-Kapazitäten von 3300 auf 7450 reagiert worden.

Speyer als größte AfA war davon mit der Inbetriebnahme von Betten in Thermozelten betroffen (wir berichteten). Zudem seien neue Standorte in Bitburg und Bernkastel-Kues hinzugekommen und am Flughafen Hahn geplant. Am 10. Januar seien 6157 der 7450 Plätze belegt gewesen – eine 83-Prozent-Quote.