In den sauren Hering müssen Karnevalisten in diesem Jahr gleich zweimal beißen: nach dem Aschermittwoch, dem Ende der Saison, nämlich erneut am Elften im Elften. Zuhause bleiben statt auswärts feiern hat die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine wegen Corona empfohlen. Wie gehen die Vereine in Speyer und Umland damit um?

Eine fünfte Jahreszeit ohne Schunkelrunden, Tusch, Büttenredner, Elferräte und nicht zu vergessen Tollitäten? Geht doch gar nicht. Die Corona-Lage legt nahe: Es muss gehen.