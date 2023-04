Durchfahrt verboten: Die Brücke im Closweg über die B39 zwischen der Speyerer Innenstadt und dem Stadtteil Vogelgesang ist seit Dienstag dicht und wird voraussichtlich erst wieder im Winter oder Frühjahr 2024 für den Verkehr passierbar sein. Hintergrund ist, dass die marode Brücke aus dem Jahr 1966 für rund 1,9 Millionen Euro neu gebaut werden muss, weil sie nicht mehr saniert werden kann.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hatte die Erneuerungsmaßnahme bereits angekündigt. Demnach wird die Closwegbrücke ab dem 28. April, 19 Uhr, bis zum 1. Mai, 5 Uhr, abgebrochen. Für diese Zeit muss die B39 im Baustellenbereich voll gesperrt werden, der Verkehr wird über die B39, die L722, die A61 und die B9 umgeleitet. Zuvor laufen nach Angaben des LBM im Umfeld der Baustelle Beweissicherungsverfahren an den Wohnhäusern, die durch Erschütterungsmessungen während des Abrisses ergänzt werden.

Für die weiteren Arbeiten wird die Fahrbahn der B39 im Baubereich mit einer Schutzwand eingeengt und die Geschwindigkeit auf Tempo 50 reduziert. Der Verkehr kann laut LBM in beiden Fahrtrichtungen fließen, bevor in einer weiteren Vollsperrungsphase Fertigteile für die Brücke eingehoben und verlegt werden müssen. Dieser Arbeitsschritt ist an einem Wochenende im Juli 2023 geplant. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Einer letzte Vollsperrung steht voraussichtlich im Winter oder Frühjahr 2024 an. In dieser letzten Sperrphase werden Arbeits- und Schutzgerüste sowie Schalungselemente über der Fahrbahn der Bundesstraße ausgebaut.

Ab Donnerstag, 13. April, beginnt auf badischer Seite der Neubau der Rampe für den Radweg auf der südlichen Seite der Salierbrücke. Radfahrer, die in die Kurpfalz möchten, müssen sich für voraussichtlich drei Monate den Radweg auf der nördlichen Brückenseite mit dem Gegenverkehr teilen.