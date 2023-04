Im Plan: In einer guten Woche soll der Abriss des einstigen Gemeindezentrums St. Otto in Speyer-West fertig sein. Vor allem Schutt muss noch abgefahren werden. Das teilt Oliver Hanneder, Geschäftsführer der städtischen Tochter Gewo Wohnen, auf Anfrage mit. Diese errichtet dort 42 Wohnungen in drei Häusern. Das 19-Millionen-Euro-Projekt soll in zwei Jahren fertig sein. Am Mittwoch sei die Entscheidung über die Baufirma gefallen, die das Projekt stemmen soll. „Ich gehe davon aus, dass es im Mai losgeht“, so Hanneder.