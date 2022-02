Der Umzug des Restpostenmarkts Thomas Philipps ist in vollem Gange: Während am alten Standort im Rabensteiner Weg in Speyer seit vergangener Woche die Abriss-Arbeiten laufen, geht es am neuen Standort in der Schifferstadter Straße auf dem ehemaligen Bauhaus-Gelände zur Sache: „Nächste Woche wollen wir dort einräumen“, sagt Thomas-Philipps-Filialleiterin Nicole Dittrich auf Anfrage. Rund 20 Kolleginnen und Kollegen seien dann im Einsatz. Unterstützung gebe es von zehn bis 15 weiteren Helfern. Das Ziel: Am 17. März zusammen mit dem Rewe-Supermarkt am neuen Standort eröffnen. 2600 Quadratmeter Verkaufsfläche stehen dem Restpostenmarkt dort künftig zur Verfügung. Am Rabensteinerweg laufen die Vorarbeiten für ein 30-Millionen-Euro-Projekt mit 108 Wohneinheiten, dass die Rülzheimer Firma GeRo plant. Zuletzt war damit gerechnet worden, im ersten Quartal 2022 mit den Bauarbeiten beginnen zu können. Zwei Jahre Bauzeit sind angesetzt.