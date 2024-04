Neuer Vorsitzender des Kunstvereins Speyer ist Hansjörg Eger. Er tritt die Nachfolge von Klaus Fresenius an.

In den Räumen des Kunstvereins Speyer erhielt Lua Thai vom Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium den Abitur-Preis des Kunstvereins. Sie konnte den Preis in Begleitung ihrer Familie sowie ihres Fachlehrers Markus Sandhoff vom Hans-Purrmann-Gymnasium und der Schulleiterin Lenelotte Möller aus den Händen der wiedergewählten stellvertretenden Vorsitzenden Ilse Zink in Empfang nehmen. Es waren auch Arbeiten von Lua Thai ausgestellt.

Zuvor war die Mitgliederversammlung von vielem Dank geprägt. Dank ging an all die Helferinnen und Helfer bei Künstlerinnen und Künstlern der Ausstellungen, die im Rückblick des scheidenden Vorsitzenden Klaus Fresenius aufgerufen wurden. Dank ging an die Sponsoren, die die Arbeit des Kunstvereins ermöglichen. Ein besonderer Dank ging an den ehrenamtlichen Geschäftsführer Hans-Peter Rottmann, der die Geschäfte seit 1996 gewissenhaft und zuverlässig führt. Dieser Dank zeigte sich in der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft, wobei Rottmann nicht zögerte, seine Bereitschaft zur Fortführung der Geschäftsführung zu versichern.

Ein weiterer Dank ging an den sich nicht mehr zur Wiederwahl stellenden ersten Vorsitzenden Klaus Fresenius. Nach 30 Jahren als Vorstandsmitglied und hiervon sechs Jahren als erster Vorsitzender sprach ihm die Stellvertreterin Ilse Zink den verdienten Dank aus. Hierbei vergaß sie auch den berechtigten Dank an die Ehefrau Barbara Fresenius nicht, der auch mit einem Blumengruß farbig untermalt wurde.

Weiter fruchtbare Zusammenarbeit

Im Rahmen der turnusmäßig anstehenden Wahlen, die routiniert von Barbara Fresenius geleitet wurden, wählte die Versammlung Hansjörg Eger zum neuen Vorsitzenden und Nachfolger von Klaus Fresenius. Mit Ausnahme von Gabriele Fischer, die sich für den Abend entschuldigen musste, standen alle Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl zur Verfügung und wurden sämtlich einstimmig wieder gewählt. Für Gabriele Fischer wurde der Assistent der Geschäftsleitung Noah Claus aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen in den Vorstand gewählt.

Der neu gewählte Vorsitzende bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und will die fruchtbare Zusammenarbeit mit der Städtischen Galerie, der Winkeldruckerey aber auch dem Museum Purrmann-Haus und allen kulturell Aktiven in Speyer und der Region stärken. Hierzu verweist er ausdrücklich auf die nächste anstehende Ausstellung anlässlich des Jubiläums zu 40 Jahre Künstlerbund, die in den Räumen des Kunstvereins und der städtischen Galerie am 3. Mai, 18 Uhr eröffnet werden wird.