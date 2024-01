Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Stuttgarter Künstler Abi Shek war am Wochenende zu Gast beim Druckerwochenende in Speyer. Er schuf vor Ort ein neues Werk. Die Besucher nahmen interessiert Anteil an seiner Arbeit.

Kunstinteressierte in größerer Zahl haben am Sonntag die Winkeldruckerey Speyer im Kulturhof Flachsgasse aufgesucht. Am vierten Druckerwochenende der Saison gastierte der Stuttgarter Künstler