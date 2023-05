Schule mit Geschichte(n): Auf Jahrhunderte wie das Gymnasium am Kaiserdom kann das Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium zwar nicht zurückblicken. Aber es ist in den 1960er-Jahren indirekt als naturwissenschaftlicher Zweig aus diesem erwachsen und hat inzwischen auch „Goldene Abiturienten“ vorzuweisen, die vor 50 Jahren die Reifeprüfung abgelegt haben. 20 – 19 Männer, eine Frau – waren es im Jahr 1973 gewesen. 13 davon plus ihr früherer Klassenlehrer Günter Wedekind waren nun zum Jubiläum zurückgekehrt. Jürgen Baumgart, Hermann Böhm, Bernd Hoffelder, Manfred Kabs, Dieter Mack, Hans Messerschmitt, Nebojsa Novakovic, Roland Preek, Reinhard Rollitz, Karl-Heinz Schurder, Ulrich Sennefelder, Evi Thiel und Karlheinz Zech erinnerten sich an vieles von damals – und erkannten bei der Führung mit Schulleiterin Lenelotte Möller und Lehrer Johannes Gottwald, dass sich vieles verändert hat. „Drei Zahnärzte und ein Professor der Musik“, erwähnte Organisator Zech besondere Berufe.