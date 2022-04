Am 28. April ist wieder der bundesweite Girls’ Day/Boys’ Day. Auch die CDU-Fraktion im Landtag beteiligt sich daran, wie der Speyerer Abgeordnete Michael Wagner mitteilt. Die Fraktion gibt jungen Menschen einen Einblick hinter die Kulissen der Landespolitik und diskutiert mit den Teilnehmern über Zukunftsthemen. Wagner lädt dazu Mädchen und Jungen ab der 5. Klasse ein. „Dieser Tag, der unter dem Motto steht ,Es zählt, was du willst“, bietet jungen Menschen die Möglichkeit, Einblicke in einen politischen Alltag zu gewinnen und den Beruf eines Politikers näher kennen zu lernen“, teilt er mit. Anmeldung bis zum 12. April per E-Mail an post@michael-wagner-mdl.de unter Angabe von Name und Anschrift.