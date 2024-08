Bald beginnt der Schulalltag wieder. Dann werden zwei der fünf Speyerer Grundschulen in kommunaler Trägerschaft, die Salierschule sowie die Siedlungsschule, ohne Schulleitung auskommen müssen. Dies teilte die Landesregierung jetzt dem Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU) auf dessen Kleine Anfrage mit. Für beide Schulen sei es schwierig, einen Leiter zu finden. Die Leitungsstelle an der Salierschule sei bisher zweimal ausgeschrieben worden, die an der Siedlungsgrundschule viermal. Für die Stelle an der Salierschule liege eine Bewerbung vor. Das Stellenbesetzungsverfahren könne nach den Sommerferien eröffnet werden. Die Stellenbesetzung werde voraussichtlich zum 1. Februar 2025 erfolgen. Für die vakante Stelle an der Siedlungsgrundschule liege keine Bewerbung vor. Die Salierschule werde von der Rektorin der Grundschule im Vogelsang mitgeführt, die Siedlungsgrundschule von der Rektorin der Woogbachschule, so das rheinland-pfälzische Bildungsministerium. „Da müssen doch sämtliche Alarmglocken schrillen und die Landesregierung muss sich fragen, weshalb sich die Gewinnung von Schulleitungsnachwuchs so schwierig gestaltet,“ kritisiert der Speyerer Abgeordnete. Wagner findet es haarsträubend, wenn zugelassen werde, dass Schulen lange Zeit nur kommissarisch verwaltet werden. Seiner Meinung nach liegt das Problem in den zunehmenden Anforderungen, ohne dass spürbare Entlastungen gewährt werde. Auch nur geringfügig höhere Vergütung für Leitungsfunktionen schrecke viele vor einer Bewerbung ab.