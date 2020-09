Über einen besonderen Beitrag zur bis Freitag laufenden Aktion „Stadtradeln“ berichtet das Speyerer Landtagsmitglied Michael Wagner (CDU): Wagner ist am Freitag die rund 100 Kilometer aus seiner Heimatstadt an den Sitz des Landtags in Mainz geradelt. Zusammen mit seinem Freund und ehemaligen Stadtratskollegen Johannes Doerr brauchte er auf seinem E-Bike vier Stunden und 50 Minuten Fahrtzeit, was eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 21,5 Kilometern pro Stunde bedeute. Zwischenstationen waren unter anderem Worms mit einem Besuch des Doms und ein Gasthof in Guntersblum. Im Wahlkreis versuche er in der Zeit des Stadtradelns die Dienstgeschäfte möglichst mit dem Rad zu erledigen, informiert Wagner. Den täglichen Weg zum Landesparlament werde er aber künftig wieder mit dem Zug zurücklegen.