Die städtischen Entsorgungsbetriebe (EBS) ziehen ein positives Fazit nach der probeweisen Öffnung des Speyerer Abfallwirtschaftshofes an der Franz-Kirrmeier-Straße am Gründonnerstag. „Morgens bildete sich zwar eine längere Schlange, aber alle waren besonnen und rücksichtsvoll“, schreibt Sprecherin Angela Sachweh über das Verhalten der Anlieferer. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen sind deshalb am kommenden Donnerstag, 16. April, wieder Abfallanlieferungen bis 18 Uhr möglich. Die Regeln bleiben gleich: Abstand halten, Zahlautomaten nutzen. Die EBS empfehlen, pro kostenpflichtiger Abfallart zwei Euro parat zu haben. Wer mehr als 200 Kilogramm Bauschutt, Sperrmüll oder Flachglas anliefert, wird über das Wiegeergebnis abgerechnet. Zahlungen sind mit EC-Karte oder bar möglich.

Container für Grünschnitt und Glas

Zur Entlastung des Abfallwirtschaftshofs stellen die EBS zudem Container für Grünschnitt und Glas auf. Am Mittwoch, 15. April, können diese Abfälle auf dem Parkplatz am Naturfreundehaus in der Geibstraße abgegeben werden. Am Samstag, 18. April, stehen die Grünabfallcontainer regulär an der Salierschule und in der Friedrich-Ebert-Straße am Haus Pannonia. Die EBS weisen zudem darauf hin, dass die nächste Glasabholung – wie im Müllkalender angegeben – stattfindet.