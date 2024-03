Im ersten halben Jahr stehen auf dem Abfallwirtschaftshof Bauarbeiten an. Die EBS investieren 900.000 Euro in einen dritten Faulbehälter. Das soll die Zufahrt verbessern.Wer bisher Abfall abliefern wollte, musste direkt über das Gelände der Kläranlage fahren. Ein ungünstiger Zustand, wie Betriebsleiter Jürgen Wölle betont, denn: „Haftung und Unfallverhütung waren problematisch.“ Der Neubau eines dritten Faulbehälters soll nun als Nebeneffekt für Abhilfe sorgen. Das Bauwerk werde direkt im Bereich der bisherigen Zufahrt entstehen, weshalb Autofahrer sich an einen anderen Weg auf den Sonnenberg gewöhnen müssen. Im November vergangenen Jahres war der Auftrag zum Ausbau der Straße vergeben worden. Investitionskosten: rund 900.000 Euro. Darin enthalten sei die Herstellung der geplanten Grüngutaufbereitungsanlage.xsm