Gruppen, die ein Projekt zur Abfallvermeidung für die diesjährige „Abfallvermeidungswoche“ in Speyer anmelden möchten, haben dafür noch bis Mittwoch, 3. November, Zeit. Wie die Stadt mitteilt, ist die Europäische Woche zur Abfallvermeidung für den Zeitraum von 20. bis 28. November geplant und steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wir gemeinsam für weniger Abfall“. Im Mittelpunkt stehen laut Stadt diesmal Gemeinschaftsprojekte, die auf Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung setzen. Verteilt über die Woche werden verschiedene Aktionen und Projekte angeboten, bei denen beispielsweise Dinge repariert, weiter- oder wiederverwendet werden. Mit dabei sind demnach unter anderem das Repair-Café, die Stadtbibliothek und die Schulmanufaktur der Burgfeldschule. Gruppen, die ein eigenes Projekt zur Abfallvermeidungswoche anmelden möchten, können sich auf der Homepage www.wochederabfallvermeidung.de eintragen oder bis zum 3. November eine E-Mail mit Kontaktdaten (Name, E-Mail, Adresse) und kurzer Projektbeschreibung (zwei bis drei Sätze, Datum und Ort) an abfall.vermeiden@stadt-speyer.de einsenden.