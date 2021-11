Wer ab Dezember seine Grünabfälle, Elektrogeräte oder Sperrmüll auf dem städtischen Abfallwirtschaftshof an der Franz-Kirrmeier-Straße entsorgen will, muss dafür immer donnerstags nachmittags zwischen 13 und 18 Uhr keinen Termin mehr ausmachen. Die Entsorgungsbetriebe Speyer starten dann eine mehrmonatige Testphase mit dem terminlosen Nachmittag. Seit Beginn der Corona-Pandemie war für die Abfallentsorgung bei der Einrichtung immer eine vorherige Terminvergabe notwendig. An allen weiteren Tagen sowie donnerstagmorgens ist dies auch weiterhin so, teilte Jürgen Wölle, Teamleiter der Entsorgungsbetriebe mit. Termine können auch weiterhin über die Internetseite der Stadtwerke unter der Rubrik „Entsorgung“ oder unter Telefon 06232 6252222 ausgemacht werden.