Wer Abfall in großen Mengen ordentlich loswerden möchte, der kann das in Speyer von der Firma Höhl Containerdienst GmbH erledigen lassen. In diesem Jahr blickt sie auf 75 Jahre Geschichte zurück. Geschäftsführer Jürgen Höhl erzählt von den Anfängen.

„Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Sachverstand“ listet der 49-Jährige Geschäftsführer Jürgen Höhl als die wesentlichen Erfolgsfaktoren