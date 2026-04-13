Die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer lädt für Freitag, 24. April, zur elften Auflage ihres Speyerer Abendbummels ein. Das Veranstaltungsformat bietet die Gelegenheit, exklusive Einblicke hinter die Kulissen verschiedener Geschäfte zu erhalten. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) begrüßt die Teilnehmenden um 18 Uhr an der Ecke Maximilianstraße / Wormser Straße, bevor diese die aktuell noch geheimen beteiligten Geschäfte besuchen. Interessierte können sich online unter www.speyer.de/abendbummel verbindlich anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Plätze sind begrenzt. Für Rückfragen steht die Citymanagerin Clara Zimmermann per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de zur Verfügung.