Die musikalischen Abendandachten in Speyerer Kirchen werden bis Ende August fortgesetzt. Bei allen Gottesdiensten entfällt die Maskenpflicht am Platz. In der Gedächtniskirche und der Dreifaltigkeitskirche erhöht sich die mögliche Besucherzahl um einiges, da die Emporen wieder genutzt werden dürfen.

Im Nachgang zum reinen Bach-Programm am Sonntag in der Johanneskirche spielt Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger am kommenden Sonntag, 14. Juni, 18 Uhr, in der Gedächtniskirche Vertonungen