Ende des 19. Jahrhunderts bildete sich in Deutschland die weltweit erste Homosexuellenbewegung. Zentrale Forderung war die Abschaffung des § 175 RStGB, der Homosexualität bei Männern kriminalisierte. Eine Petition an den Reichstag wurde auch von Männern aus Speyer unterstützt. Spätere Emanzipationsbewegungen queerer Menschen fanden ebenfalls ein Echo in Speyer. Dies sowie die queeren Gruppen in Speyer selbst werden am Mittwoch, 8. September, 19 Uhr im Historischen Ratssaal vorgestellt. Referieren wird Historiker, Pädagoge und Kurator Christian Könne, der mehrer Veröffentlichungen zu queerer Geschichte im Land vorgelegt hat. OB Stefanie Seiler spricht ein Grußwort. Eintritt ist frei. Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gilt die 3G-Regel.