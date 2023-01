Der bis zwei Tage nach Dreikönig verlängerte Weihnachtsmarkt ist vorüber – und die Stadt zeigt sich sehr zufrieden. Am Montag geht der Großteil des Abbaus über die Bühne. Es ist sogar schon Vorfreude auf die nächste Auflage spürbar. Eine Details sollen jedoch verändert werden.

Nach 59 Tagen Weihnachts- und Neujahrsmarkt braucht es keinen Tag, bis die Maximilianstraße fast wieder aussieht, als wäre nichts gewesen. Viele Beschicker haben schon am Sonntagabend mit dem Aufräumen begonnen. Der Rest wird am Montagvormittag mit richtig schwerem Gerät erledigt: Es sind so viele Klein- und Großtransporter in der Fußgängerzone unterwegs, dass man sich wundert, wie doch ein Rädchen ins andere greift. Thilo von Olnhausen und seine Leute dirigieren den Autokran, an dem eine Marktbude hängt. Sie wird auf einen Anhänger verladen. Eier-Punsch gab es bei ihm zu kaufen, Crêpes und Glühwein gehörten zum weiteren Angebot des Speyerer Schaustellers. „Es war ein sehr ordentliches Jahr“, bilanziert er. Auffallend viele Touristen seien in der Stadt gewesen. Aus seiner Sicht darf es im November, wenn er zum 32. Mal beim Weihnachtsmarkt dabei ist, genau so weitergehen.

Patrick Barth ist mit dem Stapler unterwegs. Der Inhaber eines großen Imbissbetriebs, der gerade einen Verteilerkasten zum in der Flachsgasse wartenden Sprinter fährt, hat neben mehreren Angeboten direkt vor der Alten Münz erstmals auch den Garten der Dreifaltigkeitskirche bespielt. 35 Mitarbeiter plus Aushilfen waren dafür im Einsatz, berichtet er – noch ganz begeistert: „Die Leute wollten raus und haben auch Geld ausgegeben. Es war ein ordentliches Publikum, das auch mit den Preissteigerungen zurechtgekommen ist.“ Überrascht habe ihn der gute Zuspruch auch bei der Dreifaltigkeitskirche: „Es war einwandfrei, auch unter der Woche.“

„Gut angenommen“

Fragt man die Stadtverwaltung nach ihrer ersten Bilanz des Weihnachts- und Neujahrsmarktes, so fällt diese positiv aus: Der Markt „wurde insgesamt sehr gut angenommen und kann als Erfolg verbucht werden“. Gerade zwischen den Jahren und in der ersten Januarwoche seien die Buden „stets sehr gut besucht“ gewesen. Auch die meisten Beschicker hätten eine „positive Bilanz“ gezogen.

Freddy Zinnecker, der die Verzehrstände am Altpörtel sowie die Schlittschuhbahn und die Kindereisenbahn betreibt, kann dies nur bestätigen. „Ich bin wirklich sehr zufrieden. Das war ein sehr gutes Jahr“, so der Speyerer. Für die nächste Auflage schwebt ihm vor, mehr Tische aufzustellen und dadurch mehr „Plätze zum Verweilen“ zu schaffen. Ansonsten würde er gern am aktuellen Konzept festhalten, auch an der Trennung zwischen Verzehr- und Warenständen. „Ich finde das gut“, betont er. Auch viele Betreiber der Verkaufsstände seien letztlich zufrieden gewesen. So sei es ihm jedenfalls zu Ohren gekommen, berichtet Zinnecker.

Debatte um Verkaufsstände

Sabine Niederschweiberer, die in der Mitte der Prachtmeile Gundel-Pfannen verkauft hatte, bestätigt das: „Wir sind total begeistert, wie viele Kunden gekommen sind.“ In den Tagen vor Weihnachten hatten sich noch viele Anbieter von Waren auf dem Markt enttäuscht gezeigt davon, wie sich ihr Geschäft bis dahin entwickelt hatte. Sie hatten damals beklagt, von der Stadt mit ihren Buden „im Abseits“ platziert worden zu sein und dadurch nicht vom Trubel an den Verzehrständen profitiert zu haben. Auch seien die einzelnen Teilbereiche des Weihnachtsmarktes nicht wirklich miteinander verbunden gewesen. Kritik geäußert hatten auch die Kunsthandwerker. Diese hatten der Stadt vorgeworfen, zu wenig für dieses besondere Angebot geworben zu haben, was diese zurückwies. Viele Besucher hätten mangels Beschilderung den Weg zu den Ständen der Kunsthandwerker gar nicht gefunden.

Dieser Kritik will die Stadt nach eigener Darstellung nachgehen. Zunächst würden alle Erfahrungen und Rückmeldungen ausgewertet. Dabei würden „selbstverständlich“ auch die Schausteller einbezogen, „um zu sehen, welche Veränderungen genau erforderlich und umsetzbar sind“, betont die Verwaltung. Die hatte zuletzt bereits mehrfach signalisiert, den nächsten Markt wieder etwas „kompakter“ aufstellen zu wollen. Der Kunsthandwerkermarkt soll „neu belebt“ und vergrößert werden. Zur Nutzung des Hofs der Dreifaltigkeitskirche in der Großen Himmelsgasse werde nun ebenfalls ein Stimmungsbild erstellt, so die Stadt. Im Austausch mit den Beteiligten solle geprüft werden, ob die Fläche auch 2023 in den Weihnachtsmarkt einbezogen werden könne.