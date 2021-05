Ab Pfingsten starten wieder die öffentlichen Gottesdienste in der Speyerer Gedächtniskirche. Am Sonntag um 10 Uhr predigt die neue Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst, Dekan Markus Jäckle hält die Liturgie. Eventuell wird der Gottesdienst nach Mitteilung der evangelischen Kirche mit Abendmahl gefeiert. Am Pfingstmontag um 10 Uhr hält Dekan Jäckle den Gottesdienst.

Im Dom feiert am Pfingstsonntag Weihbischof Otto Georgens um 10 Uhr ein Pontifikalamt. Dieses wird live auf den Facebook-Seiten von Dom und Bistum sowie auf dem Youtube Kanal des Bistums übertragen. Für die Gottesdienste im Dom am Pfingstsonntag und Pfingstmontag wird eine Anmeldung empfohlen. Diese kann unter www.kirchen-in-speyer.de oder über das Pfarramt der Dompfarrei Pax Christi, Telefon 06232 102140, E-Mail pfarramt.speyer@bistum-speyer.de, erfolgen. Zu den behördlichen Hygieneregeln im Gottesdienst gehört das durchgehende Tragen einer mitgebrachten Mund-Nase-Bedeckung, die Handdesinfektion und das Einhalten des Abstandgebots.

Die anderen Kirchen

Bei den Protestanten finden über Pfingsten auch in den anderen Speyerer Kirchen Präsenzgottesdienste statt, bei den Katholiken ist das laut Pfarramt außerhalb des Doms noch nicht geplant, sofern am Donnerstag die Gremien keine anderen Entscheidungen treffen. Der Streaming-Gottesdienst aus St. Joseph sonntags um 10.30 Uhr werde beibehalten.