Ab Mittwoch, 5. Oktober, werden die fast zwei Monate dauernden Bauarbeiten zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen „Stadthalle“ beginnen. Das hat die Verwaltung am Freitag mitgeteilt. Bis zur voraussichtlichen Fertigstellung der Arbeiten am Sonntag, 30. November, soll es daher zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. So werde die Fahrbahn der Oberen Langgasse verengt, weshalb dort eine Vorrangregelung eingeführt werden. Für den Kfz-Verkehr voll gesperrt wird die Gerhart-Hauptmann-Straße im Einmündungsbereich an der Stadthalle. Die Straße werde daher als Sackgasse ausgewiesen, Fußgänger könnten den betroffenen Bereich aber weiterhin passieren. Fahrradfahrer müssten an der Stelle absteigen. Die Stadt weist auch daraufhin, dass im Bereich der Stadthalle einzelne Stellplätze für die Bauarbeiten gesperrt werden müssen – grundsätzlich bleibe der Parkplatz aber nutzbar. Die Bushaltestellen würden während der Bauphase in die Dudenhofer Straße verlegt. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt Speyer.