Ab Montag sind beide Bürgerbüros in Speyer wieder geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Voraussetzung für einen Besuch sei einerseits eine vorherige Terminvereinbarung unter Telefon 06232 141333 (Büro Maximilianstraße 93) oder 141334 (Büro Industriestraße 23 mit Zulassungsstelle). Zudem müssten medizinische Gesichtsmasken getragen und beim Betreten der Räume die Hände desinfiziert werden. Das Bürgerbüro in der Maximilianstraße war im Dezember vorübergehend geschlossen worden. Die Stadtverwaltung führte als Grund dafür eine Pandemie-bedingte „personelle Umstrukturierung“ an.