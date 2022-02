Die Stadt Speyer hat für Montag, 21. Februar, Rodungsarbeiten an der Bushaltestelle Eichenweg auf Höhe des Jugendcafés in Speyer-Nord angekündigt. „Um für den barrierefreien Ausbau den nötigen Platz zu schaffen, müssen die Büsche und Bäume zwischen dem Radweg, der Bushaltestelle und dem Gehweg entfernt werden“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Stadt. Bereits in der vergangenen Woche seien als Vorbereitung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle Diakonissen am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in der Paul-Egell-Straße im Süden zwei Bäume gefällt worden.