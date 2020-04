Ab Montag, 20. April, gelten neue Öffnungszeiten für das Abstrichzentrum in Speyer. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Einrichtung in der Halle 101 ist dann von Montag bis Samstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. An Sonntag bleibt das Abstrichzentrum geschlossen. Die Stadt begründet den Schritt mit „Erfahrungen der zurückliegenden Wochen“.

Die Verwaltung weist zudem darauf hin, dass sie weiterhin beobachten wird, wie sich die Fallzahlen und die Inanspruchnahme der Testmöglichkeit in der Halle 101 entwickeln. „Auf neue Entwicklungen kann im Bedarfsfalls schnell mit einer erneuten Anpassung der Öffnungszeiten reagiert werden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Nur samstags ohne Termin

Im Abstrichzentrum ist zuständig für Patienten, deren Hausarztpraxis in Speyer, Dudenhofen, Römerberg (mit Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim), Harthausen, Hanhofen oder Böhl-Iggelheim ansässig ist. Eine Anmeldung mit Terminvergabe muss vorab telefonisch über die jeweilige Hausarztpraxis oder den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116117) erfolgen. Ausschließlich an Samstagen können Patienten mit Symptomen einer möglichen Coronavirus-Infektion auch ohne Termin in die Halle 101 kommen. Ob ein Abstrich erforderlich ist entscheidet der zuständige Arzt vor Ort.

