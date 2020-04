Speyer. Am Montag nimmt das öffentliche Leben in Speyer wieder ein wenig Fahrt auf: Wie berichtet, dürfen unter anderem Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern wieder ihre Türen öffnen. Aber auch in anderen Bereichen soll sich etwas tun.

Wie berichtet, hatte die Stadt Speyer ab kommender Woche geltende Lockerungen der Corona-Maßnahmen bereits am Donnerstag angekündigt – vorbehaltlich einer neuen Landesverordnung, die dann auch in der Domstadt gilt. Die liegt seit Freitagabend vor und enthält einige Erweiterungen zu den städtischen Ankündigungen. So ist laut Land ab Montag auch der Straßenverkauf von Eis wieder erlaubt. Die Stadtverwaltung will am Samstag die Eisdielen schriftlich darüber und über die damit verbundenen Abstands- und Hygieneauflagen informieren, teilte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Freitagabend mit.

Ab Anfang der Woche können laut Land zudem Wochenmärkte mit „einem erweiterten Sortiment“ bestückt werden. Zudem wird die Ausbildung in überbetrieblichen Ausbildungsstätten erlaubt.

Auch für den privaten Sportbereich kündigt das Land Lockerungen an: Wer sich draußen alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstands sportlich betätigt, darf dazu ab Montag auch Sportanlagen nutzen. Das betrifft Sportarten wie beispielsweise Rudern, Segeln, Tennis, Golf und Reiten. Auch für das Training von Spitzensportlern soll es Erleichterungen geben.

Wie von der Stadt bereits angekündigt, können Geschäfte, die eine größere Verkaufsfläche als 800 Quadratmeter haben, öffnen, wenn sie einen Bereich mit der zulässigen Maximalgröße abtrennen. Zudem dürfen Bibliotheken, Buchhandlungen und Archive unabhängig von ihrer Größe öffnen. Das gleiche gilt für den Fahrradhandel, den Autohandel, den Lkw-Handel und für Auto-Waschanlagen. Für alle gelten jedoch weiterhin Abstands- und Hygieneauflagen.

Geld aus Mainz

Eine Finanzspritze erhält die Stadt vom Land: Am Donnerstag sei bei der Verwaltung eine schriftliche Zusage über eine Auszahlung in Höhe von 1.264.775 Euro eingegangen, teilt Sprecherin Lisa Eschenbach mit. Das Geld will die Stadt nach eigenen Angaben in ein Hilfspaket für soziale und kulturelle Einrichtungen, freie Träger, gemeinnützige Initiativen, Hilfsorganisationen und Härtefälle fließen lassen. Auch Schutzausrüstung soll gekauft werden. Zudem soll das Geld als Ersatz für ausgefallene oder erlassene städtische Gebühren verwendet werden. Der Stadtrat befasst sich damit am Donnerstag, 23. April, 17 Uhr, in der Stadthalle.