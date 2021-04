Ab Montag kommt es zu Verkehrseinschränkungen in der Dudenhofer Straße. Ursache sind nach Mitteilung der Stadtverwaltung Speyer Leitungsarbeiten im Auftrag der Stadtwerke. Die Straße müsse daher im Kreuzungsbereich Freiherr-vom-Stein-Straße (Verwaltungsuniversität) bis voraussichtlich Freitag, 28. Mai, halbseitig gesperrt werden. „Die Verkehrsführung erfolgt mittels Lichtsignalanlage“, so die Stadt. Die Freiherr-vom-Stein-Straße werde in dieser Zeit in Richtung Otto-Mayer-Straße zur Einbahnstraße. Auf der anderen Straßenseite werde die Albert-Einstein-Straße an der Kreuzung zur Dudenhofer Straße vollgesperrt, eine Umleitung sei geplant. Stockungen auf der gerade im Berufsverkehr vielgenutzten Dudenhofer Straße sind denkbar. Die Verwaltung beantwortet unter Telefon 06232 14-2938 Fragen zum Projekt.